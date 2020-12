Elettra Lamborghini guest star al Grande Fratello Vip? Ecco quale sarebbe il suo ruolo (Di sabato 19 dicembre 2020) Elettra Lamborghini, a sorpresa, pare sempre più avviata verso la partecipazione al Grande Fratello Vip. Il reality show terrà infatti compagnia ai telespettatori non solo per la notte di Natale, ma anche la notte di Capodanno; è proprio durante questa serata che dovrebbe fare il suo ingresso la “Twerking Queen”, Elettra Lamborghini. Nei giorni scorsi era data come quasi certa l’entrata della sorella Ginevra, ma il piano è sfumato nel nulla a causa di incompatilità contrattuali con la produzione: la ragazza avrebbe preteso che all’interno della casa non si toccasse il suo rapporto con la sorella Elettra. Nonostante fosse fortemente voluta, Alfonso Signorini ha dichiarato che, con la presenza di una clasuola contrattuale che escludesse di poter ... Leggi su trendit (Di sabato 19 dicembre 2020), a sorpresa, pare sempre più avviata verso la partecipazione al. Il reality show terrà infatti compagnia ai telespettatori non solo per la notte di Natale, ma anche la notte di Capodanno; è proprio durante questa serata che dovrebbe fare il suo ingresso la “Twerking Queen”,. Nei giorni scorsi era data come quasi certa l’entrata della sorella Ginevra, ma il piano è sfumato nel nulla a causa di incompatilità contrattuali con la produzione: la ragazza avrebbe preteso che all’interno della casa non si toccasse il suo rapporto con la sorella. Nonostante fosse fortemente voluta, Alfonso Signorini ha dichiarato che, con la presenza di una clasuola contrattuale che escludesse di poter ...

