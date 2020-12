Covid, professore di Oxford: “Virus muta troppe volte, il vaccino potrebbe essere inutile” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Virus del Covid-19 si muove in Europa e nel resto del mondo a ritmi ancora serrati. Riprendendo le parole del premier Conte, “si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere” e tutto il mondo ormai confida nel vaccino che inizia ad essere distribuito. E proprio la rapidità con cui il Virus muta non lascia tranquilli gli scienziati. Secondo un professore di Oxford, Richard Moxon, il siero potrebbe non bastare, in quanto il Virus sarebbe troppo mutevole. Queste continue metamorfosi potrebbero rendere dunque inefficace il vaccino. Moxon ha specificato che una mutazione può “cambiare improvvisamente il comportamento del Virus” e questo lo renderebbe più ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildel-19 si muove in Europa e nel resto del mondo a ritmi ancora serrati. Riprendendo le parole del premier Conte, “si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere” e tutto il mondo ormai confida nelche inizia addistribuito. E proprio la rapidità con cui ilnon lascia tranquilli gli scienziati. Secondo undi, Richard Moxon, il sieronon bastare, in quanto ilsarebbe troppo mutevole. Queste continue metamorfosiro rendere dunque inefficace il. Moxon ha specificato che unazione può “cambiare improvvisamente il comportamento del” e questo lo renderebbe più ...

