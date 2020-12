Covid e Natale, folla nelle via dei negozi a Napoli (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una gran folla si è riversata da questa mattina nelle vie dello shopping di Napoli. Tanti i napoletani che in queste ore sono in giro tra via Toledo e via Chiaia per accaparrarsi qualche regalo di Natale. O semplicemente per godersi l’ultimo sabato pre Natalizio, prima che scatti la zona rossa per le festività. La stragrande maggioranza indossa la mascherina. Ressa anche tra il Centro Storico e il lungomare di Mergellina. Si registrano file all’ingresso dei negozi, che fanno entrare come da Dpcm poche persone alla volta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una gransi è riversata da questa mattinavie dello shopping di. Tanti i napoletani che in queste ore sono in giro tra via Toledo e via Chiaia per accaparrarsi qualche regalo di. O semplicemente per godersi l’ultimo sabato pre Natalizio, prima che scatti la zona rossa per le festività. La stragrande maggioranza indossa la mascherina. Ressa anche tra il Centro Storico e il lungomare di Mergellina. Si registrano file all’ingresso dei, che fanno entrare come da Dpcm poche persone alla volta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

