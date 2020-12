VIDEO Scandone | De Gennaro | “Contro Rieti sarà la prova del nove”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ultimo impegno del 2020 per laAvellino di coach Gianluca De. La formazione irpina, domenica pomeriggio, affronterà la Sebastianidell’ex Alex Righetti. A meno di quarantotto ore dalla gara ha fatto il punto il tecnico dei biancoverdi della palla a spicchi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Scandone Avellino, al termine di un match al cardiopalma, fa suo il derby contro la Virtus Bava Pozzuoli: 73-70 il risultato in favore dei biancoverdi, che ottengono il terzo successo in altrettant ...L'Avellino è tornato al successo superando in trasferta il Potenza di Eziolino Capuano. A decidere l'incontro un gol di testa di Riccardo Maniero, nella ripresa. I ...