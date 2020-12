USA, deficit partite correnti in aumento ma meglio di attese (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresce, ma meno delle attese il deficit delle partite correnti americano nel 3° trimestre del 2020. Il disavanzo si porta a 178,5 miliardi di dollari rispetto ai 161,4 miliardi rivisti precedenti (-170,5 miliardi la prima lettura). Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Le attese del mercato erano per un deficit in aumento più robusto, ovvero fino a 189 miliardi di dollari. (Foto: © kenishirotie / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresce, ma meno delleildelleamericano nel 3° trimestre del 2020. Il disavanzo si porta a 178,5 miliardi di dollari rispetto ai 161,4 miliardi rivisti precedenti (-170,5 miliardi la prima lettura). Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Ledel mercato erano per uninpiù robusto, ovvero fino a 189 miliardi di dollari. (Foto: © kenishirotie / 123RF)

(Teleborsa) - I Future USA proseguono gli scambi all'insegna della cautela, all'indomani di nuovi record, con il mercato che guarderà all'approvazione di un piano di aiuti all'economia ...

USA: sotto le attese il deficit partite correnti 3° trim., a 178,5 miliardi di dollari

5 mld di dollari da 170,5 mld del trimestre precedente (rivisto da 170,5 mld). Gli analisti avevano previsto un deficit superiore, pari a 189 miliardi di dollari.

5 mld di dollari da 170,5 mld del trimestre precedente (rivisto da 170,5 mld). Gli analisti avevano previsto un deficit superiore, pari a 189 miliardi di dollari.