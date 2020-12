Sony rimuove Cyberpunk 2077 dal Playstation Store e assicura rimborsi (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Cd Project Red)Sony ha ufficialmente rimosso Cyberpunk 2077 dal Playstation Store e ha pubblicato una pagina ufficiale per la campagna di rimborsi per tutti gli utenti insoddisfatti con il gioco pubblicato dalla casa polacca Cd Project Red. Navigando sul negozio online non si trova traccia del titolo né da Ps4 né da Ps5. Una decisione a sorpresa, ma motivata dal debutto disastroso soprattutto sulle old-gen. Sulla pagina ufficiale del programma di rimborsi di Sony si legge che “Sony Interactive Entertainment ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il Playstation ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Cd Project Red)ha ufficialmente rimossodale ha pubblicato una pagina ufficiale per la campagna diper tutti gli utenti insoddisfatti con il gioco pubblicato dalla casa polacca Cd Project Red. Navigando sul negozio online non si trova traccia del titolo né da Ps4 né da Ps5. Una decisione a sorpresa, ma motivata dal debutto disastroso soprattutto sulle old-gen. Sulla pagina ufficiale del programma didisi legge che “Interactive Entertainment ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistatotramite il...

