Sanremo 2021 | Achille Lauro c’è forse “cascato di nuovo” Sul palco dell’Ariston ma stavolta non in gara

Eclettico, intelligente, spiazzante. Dopo aver conquistato il pubblico del Festival di Sanremo dello scorso anno, Achille Lauro era uno dei nomi più attesi nella rosa dei 26 big in gara della 71esima edizione della competizione canora. Ma nella serata di ieri, 17 dicembre, durante l'ufficiale presentazione su Rai Uno dei cantanti scelti, il direttore artistico Amadeus non ha pronunciato il nome dell'artista, deludendo le aspettative di molti. Ora la notizia è che Achille Lauro ci sarà ma non in gara. Le prime indiscrezioni parlano di una presenza fissa che il cantante potrebbe avere sul palco dell'Ariston, regalando magari al pubblico le originali ed evocative esibizioni a cui lo ha ormai abituato. Una sorta di accompagnatore ...

