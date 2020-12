Milano | è morta la staffetta partigiana Giulia Re Del fascismo disse | “Ci faceva sentire prigionieri | ma volevamo cambiare il mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Se n’è andata a 94 anniRe,e presidente onoraria dell’Anpi di Calvairate, un quartiere di. A 18 anni partecipò alla Resistenza, inviando messaggi segreti e diffondendo centinaia di volantini contro il regime nazifascista. “Di famiglia antifascista,nasce ain via degli Etruschi. Il padre, tornitore alla fabbrica Brown Boveri era iscritto al Partito Comunista. La mamma Adele, era molto attiva nella Resistenza ed era in stretto contatto con Emma Gessati, responsabile dei Gruppi di Difesa della Donna di Calvairate”, racconta Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di. “Una sera era insieme al marito in un cinema di Viale Umbria e nella borsa aveva più di 200 volantini che avrebbe dovuto diffondere. ...