Mattarella esorta gli Stati a collaborare contro diseguaglianze e crisi 

(Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - E' il momento di “riflessioni severe”. Sergio Mattarella scambia di auguri di Natale con il corpo diplomatico collegato straordinariamente in streaming per rispettare le norme anti-covid e richiamando l'eccezionalità della situazione nel pieno della pandemia, fa subito capire in un breve discorso che le chiacchiere ormai sono inutili. Bisogna capire che i cittadini di tutto il mondo si aspettano dal 2021 una “svolta” e i loro governi devono rispondere a questa speranza. Dunque non è il momento per tatticismi, nazionalismi, cecità di fronte a sfide epocali, dal virus ai cambiamenti climatici, che richiedono una collaborazione vera fra tutti. Come ha saputo fare l'Europa in piena pandemia, come si accingono di nuovo a fare gli Usa rientrando nel protocollo di Parigile emissioni di gas: esempi virtuosi che dimostrano come sia possibile avere un 2021 ...