Maggie Civantos su Vis a Vis e la voglia di “sbarazzarsi” di Macarena | “Impossibile | mi arrendo”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Per cinque anni è stataFerreiro di Vis a Vis, oltre che Angela de Le Ragazze del Centralino, ma oggipreferirebbedi un personaggio diventato molto ingombrante. Quello della reclusa nelle prigioni di Cruz del Sur e Cruz del Norte per la saga carceraria di Antena 3 e Fox (in Italia disponibile su Netflix), è stato il ruolo di maggior successo per, che nella sua carriera ha alternato ruoli al cinema e in televisione ma sicuramente ha trovato nella serie di Ivan Escobar la grande occasione per affermarsi fuori dai confini nazionali spagnoli. Vis a Vis ha debuttato nel 2015 e si è conclusa dopo 4 stagioni più uno spin-off dal titolo L’Oasi, uscito quest’anno e molto contestato dal pubblico. Poco prima delle riprese della nuova ...