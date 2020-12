Instagram e Messenger, perché sono saltate alcune funzioni e cosa succede (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il blackout di Google e l’attacco hacker agli Stati Uniti, ora anche Instagram e Messenger accusano il colpo e non funzionano al 100% in Italia. Ad ammetterlo è lo stesso gruppo di Menlo Park che ha inserito un messaggio pop-up all’interno del Direct e delle chat dell’app di Facebook in cui dichiara che alcune funzioni non sono disponibili perché «dobbiamo rispettare le nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Stiamo lavorando per renderle nuovamente operative» scrive il team di Facebook senza aggiungere ulteriori dettagli. cosa succede a Instagram e Messenger Instagram su smartphone screenshot.jpg Instagram SOPA ImagesNon è un problema di sicurezza o una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il blackout di Google e l’attacco hacker agli Stati Uniti, ora ancheaccusano il colpo e non funzionano al 100% in Italia. Ad ammetterlo è lo stesso gruppo di Menlo Park che ha inserito un messaggio pop-up all’interno del Direct e delle chat dell’app di Facebook in cui dichiara chenondisponibili«dobbiamo rispettare le nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Stiamo lavorando per renderle nuovamente operative» scrive il team di Facebook senza aggiungere ulteriori dettagli.su smartphone screenshot.jpgSOPA ImagesNon è un problema di sicurezza o una ...

