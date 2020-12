Instagram down in tutto il mondo: cosa sta succedendo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Continua la scia di malfunzionamenti per i big della tecnologia. Dopo Google, con importanti servizi come Drive e Gmail fuori uso per ben due volte in una settimana, Spotify e l’app di messaggistica Telegram, adesso è il turno di Instagram. Il down del social di fotografia, molto usato da aziende e influencer, è stato registrato in tutto il mondo. Gli utenti hanno invaso le altre piattaforme, come Twitter, cercando di capire cosa stesse succedendo. Instagram down: problemi per gli utenti Android in tutto il mondo Instagram non funziona o funziona male dalle 11 di venerdì 18 dicembre, con segnalazioni che riguardano diversi problemi. Alcune persone hanno riscontrato il mancato avvio dell’app cliccando ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Continua la scia di malfunzionamenti per i big della tecnologia. Dopo Google, con importanti servizi come Drive e Gmail fuori uso per ben due volte in una settimana, Spotify e l’app di messaggistica Telegram, adesso è il turno di. Ildel social di fotografia, molto usato da aziende e influencer, è stato registrato inil. Gli utenti hanno invaso le altre piattaforme, come Twitter, cercando di capirestesse: problemi per gli utenti Android inilnon funziona o funziona male dalle 11 di venerdì 18 dicembre, con segnalazioni che riguardano diversi problemi. Alcune persone hanno riscontrato il mancato avvio dell’app cliccando ...

