Flash News del 18 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “La diffusione della pandemia ha dimostrato che le sfide richiedono una risposta globale“, è il messaggio del Capo dello Stato durante la cerimonia di auguri con il corpo diplomatico. Un forte appello al multilateralismo quello rilanciato da Mattarella, a partire dalla diffusione equa e tempestiva del vaccino . “Il futuro o è per tutti o non è per nessuno”, ha detto; Le prime dosi di vaccino, le prime 9.750 dosi arriveranno in Italia il 27. A comunicarlo il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri; Ad una settimana dal Natale si attendono ancora le nuove norme anti Covid per le festività. In serata attesa la decisione del consiglio dei Ministri. Appare ormai certa l’ipotesi di un’Italia in fascia rossa nelle date clou delle vacanze, dibattito aperto sui giorni restanti. Intanto è iniziato l’esodo soprattutto dal Nord al Sud del paese, stazioni senza ...