Dilettanti | sospensione definitiva per la coppa dalla promozione alla seconda categoria

Ultime Notizie dalla rete : Dilettanti sospensione

TG24.info

La LND va incontro alle necessità delle società e dilaziona ulteriormente i pagamenti delle iscrizioni, prolungando il termine ultimo e spostandolo a marzo. Nuove misure adottate anche in Abruzzo, con ...Sospensione dell’Attività Agonistica sino al 15 Gennaio 2021 così come da ultimo Dpcm del 3/12/2020, dopo tale scadenza ed in attesa, comunque, dell’evolversi della situazione, prevedere che: • Il ...