Calciomercato Inter, Marotta a caccia di un difensore a costo zero (Di venerdì 18 dicembre 2020) Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo nel mirino diversi difensori che si libereranno a zero a giugno L’Inter, per la prossima stagione, avrà bisogno di puntellare la rosa in difesa e Giuseppe Marotta ha ormai abituato nel mettere a segno colpi a costo zero. Come riportato da Tuttosport, sono diversi gli obiettivi gratis sulla lista dei nerazzurri. In primis Nikola Maksimovic, già nel mirino dell’Inter in estate e che a giugno si libererà dal Napoli. Ci sono poi i nomi di Mustafi dell’Arsenal, Fabian Schar del Newcastle e Aissa Mandi del Real Betis. Occhio, però, anche a Jerome Boateng, in scadenza con il Bayern Monaco e che potrebbe diventare il rinforzo giusto per esperienza e qualità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020): i nerazzurri avrebbero messo nel mirino diversi difensori che si libereranno aa giugno L’, per la prossima stagione, avrà bisogno di puntellare la rosa in difesa e Giuseppeha ormai abituato nel mettere a segno colpi a. Come riportato da Tuttosport, sono diversi gli obiettivi gratis sulla lista dei nerazzurri. In primis Nikola Maksimovic, già nel mirino dell’in estate e che a giugno si libererà dal Napoli. Ci sono poi i nomi di Mustafi dell’Arsenal, Fabian Schar del Newcastle e Aissa Mandi del Real Betis. Occhio, però, anche a Jerome Boateng, in scadenza con il Bayern Monaco e che potrebbe diventare il rinforzo giusto per esperienza e qualità. Leggi su Calcionews24.com

passione_inter : CdS - L'Inter a caccia di colpi a parametro zero in difesa. Nel taccuino di Marotta c'è anche un big: il punto -… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? L'#Inter a caccia di un difensore già da gennaio ???? Nel mirino anche un centrale del #Napoli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calc… - mauriziomeland2 : RT @internewsit: Bucchioni: 'Inter, obiettivo per gennaio. Duello per Wijnaldum, Eriksen...' - - internewsit : Bucchioni: 'Inter, obiettivo per gennaio. Duello per Wijnaldum, Eriksen...' - - BombeDiVlad : ?? L'#Inter a caccia di un difensore già da gennaio ???? Nel mirino anche un centrale del #Napoli #LBDV… -