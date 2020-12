Benevento poco ‘smart’, il consigliere Parente risponde alla grillina Mollica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito l’intervento del consigliere comunale, Renato Parente, in risposta alla consigliera di minoranza, Anna Maria Mollica, dei Cinque Stelle. “Lascia rammaricati l’atteggiamento della consigliera di minoranza Anna Maria Mollica dei Cinque Stelle che, utilizzando il rapporto Icity Rank 2020 di FPA sulla trasformazione digitale delle città italiane, non ha perso tempo per screditare l’operato di questa amministrazione comunale tacendo su un indicatore che, a nostro avviso, è molto importante: quello della trasparenza.E’ vero che il comune di Benevento ha perso qualche posizione in classifica ma ha guadagnato il primato nella graduatoria ‘Trasparenza’, riportando insieme a Bari, Milano, Firenze ed altre sei città, il punteggio massimo nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito l’intervento delcomunale, Renato, in rispostaconsigliera di minoranza, Anna Maria, dei Cinque Stelle. “Lascia rammaricati l’atteggiamento della consigliera di minoranza Anna Mariadei Cinque Stelle che, utilizzando il rapporto Icity Rank 2020 di FPA sulla trasformazione digitale delle città italiane, non ha perso tempo per screditare l’operato di questa amministrazione comunale tacendo su un indicatore che, a nostro avviso, è molto importante: quello della trasparenza.E’ vero che il comune diha perso qualche posizione in classifica ma ha guadagnato il primato nella graduatoria ‘Trasparenza’, riportando insieme a Bari, Milano, Firenze ed altre sei città, il punteggio massimo nella ...

Scrive Francesco De Pierro, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Benevento: Un Tribunale senza popolo, ridotto al di sotto della metà dei suoi componenti originari (ahimè la maggior fuggiti via ...

Benevento, tentano di uccidere imprenditore rivale: arrestati padre e figlio

L’attività investigativa è nata dalla denuncia della vittima, la quale, a poche ore dal fatto, avendo rinvenuto all’interno di uno degli schienali della sua autovettura un proiettile, ha riferito di e ...

Scrive Francesco De Pierro, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Benevento: Un Tribunale senza popolo, ridotto al di sotto della metà dei suoi componenti originari (ahimè la maggior fuggiti via ...