Antitrust: sanzione da 1,5 milioni a GoFundMe (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – L'Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio per pratiche commerciali scorrette nei confronti della società GoFundMe Ireland e ha irrogato una sanzione di 1,5 milioni di euro. GoFundMe, attiva nella gestione e nella promozione di campagne di raccolta fondi create da terzi, spiega in una nota l'Autorità della Concorrenza e del Mercato, ha posto in essere due pratiche commerciali in violazione del Codice del Consumo. Nel primo caso ha fornito informazioni ingannevoli sull'assenza di costi riguardo ai servizi erogati. Già dalla homepage e poi nelle pagine delle singole campagne di raccolta, la promozione dei servizi di raccolta fondi sul sito GoFundMe era pubblicizzata con claim immediatamente visibili quali "gratuita", "senza costi" e "Veloce, gratuito e sicuro".

