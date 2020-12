Ancona: con Green plasma la plastica è energia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancona sperimenta Green plasma, l’impianto che trasforma la plastica raccolta in mare in energia pulita grazie alla conversione termochimica Si chiama ‘Green plasma’ e dalla plastica raccolta in mare è capace di generare energia pulita. Ha preso avvio dal porto di Ancona la sperimentazione del dispositivo progettato e realizzato da Iris, azienda piemontese specializzata nello sviluppo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020)sperimenta, l’impianto che trasforma laraccolta in mare inpulita grazie alla conversione termochimica Si chiama ‘’ e dallaraccolta in mare è capace di generarepulita. Ha preso avvio dal porto dila sperimentazione del dispositivo progettato e realizzato da Iris, azienda piemontese specializzata nello sviluppo… L'articolo Corriere Nazionale.

