Uomini e donne oggi, la puntata del 17 dicembre 2020 in diretta su Tutto tv (News e video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) oggi, giovedì 17 dicembre 2020, Uomini e donne torna in onda nel pomeriggio di Canale 5. "Tutto.tv", come già fatto con le precedenti puntate, segue in diretta web le ultime News e anticipazioni sui volti del cosiddetto Trono Over e sui tronisti del Trono Classico ancora in trasmissione. Nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, da vedere anche in diretta streaming sui siti ufficiali di Witty Tv e Mediaset Play e in streaming on demand grazie ai vari video dai social, Armando Incarnato "rifiuta" la corteggiatrice Marianna, mentre il corteggiatore Antonio si dichiara innamorato della tronista Sophie Codegoni.

