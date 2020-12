Tv, boom di ascolti per Accordi e Disaccordi in prima serata su Nove: 3,12 di share (Di giovedì 17 dicembre 2020) Recordi di ascolti per ‘Accordi&DisAccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda in prime time alle 21.25 sul Nove, che ieri ha ospitato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il programma chiude la serie di speciali con 802mila spettatori e uno share pari al 3,12%, segnando un grande risultato. Nel corso della puntata si è toccato un picco di 947 mila telespettatori, classificando Nove come il settimo canale nazionale durante la messa in onda. ‘Accordi&DisAccordi’ (realizzato da Loft Produzioni) ha spopolato anche sui social, dove è stato il secondo titolo più commentato. La serie di tre prime serate è la seconda migliore produzione come media share ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Recordi diper ‘&Dis’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda in prime time alle 21.25 sul, che ieri ha ospitato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il programma chiude la serie di speciali con 802mila spettatori e unopari al 3,12%, segnando un grande risultato. Nel corso della puntata si è toccato un picco di 947 mila telespettatori, classificandocome il settimo canale nazionale durante la messa in onda. ‘&Dis’ (realizzato da Loft Produzioni) ha spopolato anche sui social, dove è stato il secondo titolo più commentato. La serie di tre prime serate è la seconda migliore produzione come media...

