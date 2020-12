Strage Charlie Hebdo, 30 anni di carcere per due complici (Di giovedì 17 dicembre 2020) Trent’anni di carcere per Ali Riza Polat, uno dei principali complici di Cherif e Said Kouachi e Amedy Coulibaly, i tre terroristi della Strage del settimanale satirico Charlie Hebdo e del market ebraico Hyper Cacher del gennaio 2015. L’imputato non potrà chiedere la libertà condizionata prima di aver scontato due terzi della pena. Polat è stato ritenuto responsabile di complicità in omicidio terrorista. Secondo i giudici del Tribunale di Parigi, ha fornito un “aiuto logistico determinante” a Coulibaly. Il legale di Polat ha fatto sapere che ha già preannunciato ricorso. I tre terroristi Cherif e Said Couhaci e Amedy Coulibaly, che provocarono la morte di 17 persone, furono uccisi dalle forze dell’ordine parigine. Le condanne: undici imputati presenti in aula (su ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Trent’diper Ali Riza Polat, uno dei principalidi Cherif e Said Kouachi e Amedy Coulibaly, i tre terroristi delladel settimanale satiricoe del market ebraico Hyper Cacher del gennaio 2015. L’imputato non potrà chiedere la libertà condizionata prima di aver scontato due terzi della pena. Polat è stato ritenuto responsabile dità in omicidio terrorista. Secondo i giudici del Tribunale di Parigi, ha fornito un “aiuto logistico determinante” a Coulibaly. Il legale di Polat ha fatto sapere che ha già preannunciato ricorso. I tre terroristi Cherif e Said Couhaci e Amedy Coulibaly, che provocarono la morte di 17 persone, furono uccisi dalle forze dell’ordine parigine. Le condanne: undici imputati presenti in aula (su ...

