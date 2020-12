Sanremo Giovani: Morgan espulso dalla giuria a un'ora dalla finale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un nuovo colpo di scena nella tormentata relazione tra Morgan e il Festival di Sanremo perchè, a un'ora dalla finale, la RAI annuncia che il cantautore è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani. Morgan è stato espulso dalla giuria di Sanremo Giovani: è con una dichiarazione ufficiale che la RAI, a un'ora dalla diretta della finale, ha annunciato l'ennesimo colpo di scena nella complicata relazione tra il Festival e il cantautore. "In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un nuovo colpo di scena nella tormentata relazione trae il Festival diperchè, a un'ora, la RAI annuncia che il cantautore è stato esclusodiè statodi: è con una dichiarazione ufficiale che la RAI, a un'oradiretta della, ha annunciato l'ennesimo colpo di scena nella complicata relazione tra il Festival e il cantautore. "In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte, espresso con ...

Adnkronos : #Sanremo, #Morgan fuori da giuria Giovani - Raiofficialnews : ??“I big in gara a #Sanremo2021 saranno 26. L'annuncio dei nomi e dei brani durante la finale di #SanremoGiovani'.… - morexalvis : RT @vivranda: Morgan fa la diretta sicuro appena comincia sanremo giovani per sfregio ad ama - Sonoiolamiari : Gaia ti giuro se mi fai guardare tutto Sanremo giovani e non ci sei faccio la pazza #sanremo2021 - francobus100 : Sanremo, Morgan escluso da giuria giovani: «Mi hanno impedito di fare il tampone» -