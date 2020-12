Roma, i convocati di Fonseca per il Torino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ecco la lista dei convocati di Fonseca per la gara di stasera con il Torino, utile per continuare il momento positivo dei giallorossi, ma altrettanto importante per i granata e per mister Giampaolo: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante;Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola;Centrocampisti: Calafiori, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Mkhitaryan;Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, C.Perez. Ecco i 23 giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #RomaTorino#ASRoma pic.twitter.com/aLBxAwWd8f — AS Roma (@OfficialASRoma) December 17, 2020 Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ecco la lista deidiper la gara di stasera con il, utile per continuare il momento positivo dei giallorossi, ma altrettanto importante per i granata e per mister Giampaolo: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante;Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola;Centrocampisti: Calafiori, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Mkhitaryan;Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, C.Perez. Ecco i 23 giallorossi a disposizione di @PCoach per ##ASpic.twitter.com/aLBxAwWd8f — AS(@OfficialAS) December 17, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

