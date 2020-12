Raffaella Carrà chi è: età, vita privata (Di giovedì 17 dicembre 2020) Eccovi un indovinello. Indovinate chi è l’iconica mamma dell’uomo che ha scritto queste parole: «La Carrà piaceva a mia madre perché lei avrebbe voluto fare la ballerina. Sapeva il lavoro che c’era dietro ì ad ogni performance. La Carrà è fantastica. Canta, balla, sa fare tutto ed è preparata in modo straordinario. È un’artista completa, in America diventerebbe una grande star».. Lo sveliamo noi a chi non lo sa, oppure non se lo immagina: è lo stralcio di Audrey, mia madre, libro di Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn e del suo secondo marito, lo psichiatra italiano Andrea Dotti. Se fino a ieri questa testimonianza ci rendeva fieri, perché appare come la “benedizione” di un mito alla nostra Raffa nazionale, oggi è ufficialmente il parere di un mito su un altro mito. Tanto che il prestigioso quotidiano inglese The Guardian, in occasione dell’uscita ... Leggi su aciclico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Eccovi un indovinello. Indovinate chi è l’iconica mamma dell’uomo che ha scritto queste parole: «Lapiaceva a mia madre perché lei avrebbe voluto fare la ballerina. Sapeva il lavoro che c’era dietro ì ad ogni performance. Laè fantastica. Canta, balla, sa fare tutto ed è preparata in modo straordinario. È un’artista completa, in America diventerebbe una grande star».. Lo sveliamo noi a chi non lo sa, oppure non se lo immagina: è lo stralcio di Audrey, mia madre, libro di Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn e del suo secondo marito, lo psichiatra italiano Andrea Dotti. Se fino a ieri questa testimonianza ci rendeva fieri, perché appare come la “benedizione” di un mito alla nostra Raffa nazionale, oggi è ufficialmente il parere di un mito su un altro mito. Tanto che il prestigioso quotidiano inglese The Guardian, in occasione dell’uscita ...

il_carra : Ricordate che oggi alle 17:30 @raffaella #raffaellacarra interverrà nel programma radiofonico spagnolo… - Top_Radio_ : It's party time. Now Far L'amore by Bob Sinclar & Raffaella Carrà on - oscars_bits : RAFFAELLA CARRA'-MADONNA - oscars_bits : Bob Sinclar Feat. Raffaella Carrà - Far l'Amore [Official Music Video] - CinesinBambu : Ora spunta Raffaella Carrà. #carrambachesorpresa #chilhavisiters #Chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Per controllare valori di colesterolo elevati servono due o più terapie Yahoo Notizie