Pallanuoto, Champions League 2020-2021: AN Brescia sconfitta per 8-6 dal Barceloneta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa volta l’impresa non è riuscita. Dopo il capolavoro di ieri in quel di Budapest, dove i lombardi erano riusciti a sconfiggere i padroni di casa del Ferencvaros e detentori del titolo, oggi è arrivata una battuta d’arresto. L’AN Brescia infatti si ferma nella terza giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto 2020-2021: il Barceloneta si impone per 8-6. La banda di Sandro Bovo gioca bene all’inizio e alla fine del match, cedendo all’esperienza degli iberici (che possono vantare praticamente su tutti i migliori giocatori spagnoli) nelle fasi centrali. Da sottolineare ancora la crescita di uno Giacomo Cannella sempre più ispirato. Il migliore in acqua però è stato un devastante Munarriz, autore di quattro reti. AN Brescia – ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa volta l’impresa non è riuscita. Dopo il capolavoro di ieri in quel di Budapest, dove i lombardi erano riusciti a sconfiggere i padroni di casa del Ferencvaros e detentori del titolo, oggi è arrivata una battuta d’arresto. L’ANinfatti si ferma nella terza giornata della fase a gironi delladi: ilsi impone per 8-6. La banda di Sandro Bovo gioca bene all’inizio e alla fine del match, cedendo all’esperienza degli iberici (che possono vantare praticamente su tutti i migliori giocatori spagnoli) nelle fasi centrali. Da sottolineare ancora la crescita di uno Giacomo Cannella sempre più ispirato. Il migliore in acqua però è stato un devastante Munarriz, autore di quattro reti. AN– ...

