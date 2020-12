Morgan attacca Amadeus dopo l’esclusione da Sanremo 2021: lo sfogo su Instagram (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non c’è Festival di Sanremo senza polemiche ma questa volta le polemiche sembrano esser partire con almeno quattro mesi d’anticipo. Infatti, proprio nella giornata in cui Amadeus ha proclamato i nomi dei 26 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021, il cantautore Morgan ha deciso di scatenare un putiferio sul web. Motivo di questo polverone? La decisione del direttore artistico della kermesse di non sceglierlo fra i suddetti concorrenti. Una decisione che è andata talmente di traverso a Castoldi che si è visto quasi costretto a fare delle dichiarazioni pubbliche contro Amadeus. A causa di questo gesto irruento, il conduttore ha deciso assieme alla produzione del Festival di esclusive Morgan anche dal cast di giudici di Sanremo Giovani (di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non c’è Festival disenza polemiche ma questa volta le polemiche sembrano esser partire con almeno quattro mesi d’anticipo. Infatti, proprio nella giornata in cuiha proclamato i nomi dei 26 Big che prenderanno parte al Festival di, il cantautoreha deciso di scatenare un putiferio sul web. Motivo di questo polverone? La decisione del direttore artistico della kermesse di non sceglierlo fra i suddetti concorrenti. Una decisione che è andata talmente di traverso a Castoldi che si è visto quasi costretto a fare delle dichiarazioni pubbliche contro. A causa di questo gesto irruento, il conduttore ha deciso assieme alla produzione del Festival di esclusiveanche dal cast di giudici diGiovani (di ...

