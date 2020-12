Molestie e Università: denunciare per non normalizzare. Ecco come (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà successo più di dieci anni fa, durante gli anni della mia allora triennale. Un’amica che mi chiede di accompagnarla a ricevimento. Aveva “sentito delle voci” e avvertito “strane attenzioni” l’ultima volta che era andata a ricevimento dal Professore X. Un aneddoto comune, questo, che – fortunatamente, nel mio caso – non ha mai avuto ulteriori risvolti, ma che tante altre volte si trasforma, invece, in qualcosa di ben più grave. Disegno di Cinzia Leone su La Ventisettesima Ora – Corriere della SeraTorino, pochi giorni fa. Le pagine social degli atenei della città vengono inondate. Racconti di ragazze (e anche qualche ragazzo) delle Molestie subite tra le mura dell’Università, fuori dalle aule e dalle biblioteche. Un boomerang che ha subito risvegliato tutta la rete universitaria del Paese, riportando nuovamente alla luce un fenomeno – ahinoi – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà successo più di dieci anni fa, durante gli anni della mia allora triennale. Un’amica che mi chiede di accompagnarla a ricevimento. Aveva “sentito delle voci” e avvertito “strane attenzioni” l’ultima volta che era andata a ricevimento dal Professore X. Un aneddoto comune, questo, che – fortunatamente, nel mio caso – non ha mai avuto ulteriori risvolti, ma che tante altre volte si trasforma, invece, in qualcosa di ben più grave. Disegno di Cinzia Leone su La Ventisettesima Ora – Corriere della SeraTorino, pochi giorni fa. Le pagine social degli atenei della città vengono inondate. Racconti di ragazze (e anche qualche ragazzo) dellesubite tra le mura dell’, fuori dalle aule e dalle biblioteche. Un boomerang che ha subito risvegliato tutta la rete universitaria del Paese, riportando nuovamente alla luce un fenomeno – ahinoi – ...

AleSarchi : RT @Lacritica: Molestie, quello che le Università non dicono .@La27ora - mbalter : Molestie, quello che le Università non dicono. Nomi e numeri per denunciare - the_thinredline : Grazie a @beppesevergnini per aver commentato la nostra inchiesta sulle molestie nelle università. Continuano ad ar… - Lacritica : Molestie, quello che le Università non dicono .@La27ora - SimoneSgueo : #Life- Molestie, quello che le università non dicono -

