Il team Petronas si prepara in vista dei test invernali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il team Petronas SRT si prepara ad affrontare anche nel 2021 un impegno su più fronti, partecipando a tutte le tre classi del Motomondiale . In vista della nuova stagione, la squadra prenderà parte ai ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) IlSRT siad affrontare anche nel 2021 un impegno su più fronti, partecipando a tutte le tre classi del Motomondiale . Indella nuova stagione, la squadra prenderà parte ai ...

FernaldyRizky11 : @ValeYellow46 welcome to @sepangracing team in @MotoGP 2021 world championship Grazie siempre 15 anni nella casa co… - corsedimoto : MOTOGP - Petronas #SRT chiude la stagione #MotoGP 2020 con sei vittorie e il titolo per team. Razlan #Razali ringra… - corsedimoto : MOTOGP - Razlan Razali, boss del team Petronas #Yamaha SRT, ha ricevuto un gradito regalo di Natale da Valentino… - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: E poi ci sarà la motogp con Valentino Rossi che passerà al team satellitare della Yamaha che si chiama Petronas al fian… - ImpieriFilippo : E poi ci sarà la motogp con Valentino Rossi che passerà al team satellitare della Yamaha che si chiama Petronas al… -