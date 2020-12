Gori scrive a Italcementi sul centro ricerca «Preoccupazione per il trasferimento» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha scritto nelle scorse ore all’amministratore delegato di Italcementi Roberto Callieri per esprimere tutta la Preoccupazione dell’amministrazione cittadina sulla decisione del Gruppo Heidelberg-Italcementi di trasferire in Germania le attività di ricerca attualmente localizzate al Kilometro Rosso di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sindaco di Bergamo Giorgioha scritto nelle scorse ore all’amministratore delegato diRoberto Callieri per esprimere tutta ladell’amministrazione cittadina sulla decisione del Gruppo Heidelberg-di trasferire in Germania le attività diattualmente localizzate al Kilometro Rosso di Bergamo.

