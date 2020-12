Formaggi | ecco quelli che tengono a bada il colesterolo

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando si pensa ai, si inquadrano degli alimenti che, per quel che concerne il controllo del, non per tutti rappresentano il non plus ultra. Attenzione, però: questo è vero in parte. Esistono infatti deiche, in virtù del loro profilo nutrizionale, sono in grado, più di altri, di favorire il mantenimento di un equilibrio perfetto tra ilHDL, ossia quello buono, e ilLDL ossidato, ossia quello dannoso per la salute. Quali sono questi? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.che non fanno alzare ilquali sono? Iche non provocano un innalzamento delsono ...