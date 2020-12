Fa bene Conte a blindare il Recovery Fund dall’assalto dei partiti! Altro che collegialità (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vogliono dire la loro sui fondi europei. Contestano l’idea di una cabina di regia di esperti che faccia capo al governo. Minacciano addirittura una crisi di governo, forse nel momento storico più tragico che l’Europa abbia avuto dal dopoguerra in poi. Sto parlando, soprattutto, di Matteo Salvini e Matteo Renzi, ma neanche il Pd, purtroppo, è escluso da questo gioco al massacro, se è vero che non fa Altro che parlare di un presunto necessario “rilancio” del governo, che niente davvero significa se non il solito desiderio di potere e di contare di più. L’intera discussione potrebbe avere un senso se i partiti che stanno chiedendo di mettere le mani sui fondi per la transizione verde e la ricostruzione fossero partiti normali. Ovvero persone elette con un sistema elettorale che premia le competenze, persone laureate, formate, esperte dei problemi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vogliono dire la loro sui fondi europei.stano l’idea di una cabina di regia di esperti che faccia capo al governo. Minacciano addirittura una crisi di governo, forse nel momento storico più tragico che l’Europa abbia avuto dal dopoguerra in poi. Sto parlando, soprattutto, di Matteo Salvini e Matteo Renzi, ma neanche il Pd, purtroppo, è escluso da questo gioco al massacro, se è vero che non fache parlare di un presunto necessario “rilancio” del governo, che niente davvero significa se non il solito desiderio di potere e di contare di più. L’intera discussione potrebbe avere un senso se i partiti che stanno chiedendo di mettere le mani sui fondi per la transizione verde e la ricostruzione fossero partiti normali. Ovvero persone elette con un sistema elettorale che premia le competenze, persone laureate, formate, esperte dei problemi che ...

LegaSalvini : +++++ I MAGGIORDOMI DI CONTE DEL FATTO QUOTIDIANO SE LA FANNO SOTTO: UNICO OBIETTIVO NON IL BENE DEL PAESE MA CONSE… - M5S_Europa : Ha tifato contro l'#Italia per mesi e ha rasentato il ridicolo sostenendo il veto di #Orban: #Meloni ha avuto nuova… - borghi_claudio : @CaloreGiacomo @mikelibramania @LorellaPresotto @Kettelodicoaffa Nel discorso alla camera, in sede che più ufficial… - Salvo_Volpe17 : Io sono anche d'accordo se dite che ieri l'Inter non ha giocato bene. Però fermatevi li perché: 1 è la prima vittor… - MariMario1 : RT @francesco088661: @Salvo66700666 Appunto ! #Renzi ha fatto bene a liberare i sette pescatori durante il suo #Governo ! Perchê non mette… -

Ultime Notizie dalla rete : bene Conte Fa bene Conte a blindare il Recovery Fund dall’assalto dei partiti! Altro che collegialità Il Fatto Quotidiano "Ora basta tirare a campare". Un nuovo siluro affonda Conte

Il tono della lettera mira però a rilanciare due contenuti ben definiti: il sì al Mes e l'affidamento della delega sui servizi segreti a una persona che non sia lo stesso Conte. Quel riferimento a ...

Governo: Renzi scrive a Conte, parliamo di "cose serie e non di rimpasti"

"Per trasparenza totale incollo qui la lettera che ho inviato ieri al Presidente del Consiglio. Molto lunga, lo so. Ma almeno si ...

Il tono della lettera mira però a rilanciare due contenuti ben definiti: il sì al Mes e l'affidamento della delega sui servizi segreti a una persona che non sia lo stesso Conte. Quel riferimento a ..."Per trasparenza totale incollo qui la lettera che ho inviato ieri al Presidente del Consiglio. Molto lunga, lo so. Ma almeno si ...