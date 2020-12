Così cambia il cuore tech del mondo (Di giovedì 17 dicembre 2020) A causa del coronavirus la Silicon Valley oggi ricorda un deserto. I lavoratori dei colossi della rete sono in smart working, le case a San Francisco si svuotano, gli affitti crollano. Ma non durerà, è troppo il potere concentrato nel distretto principe dell'innovazione. Lo sostiene Anna Wiener, l'autrice americana che con il libro «La valle oscura» ne ha svelato i retroscena più imbarazzanti. Rispetto allo scorso anno, i prezzi degli affitti a San Francisco sono scesi fino a un terzo: è stato il crollo più vertiginoso registrato negli Stati Uniti durante la pandemia. Il numero degli appartamenti senza inquilini è raddoppiato negli ultimi dodici mesi: esserci o non esserci non è più un dilemma, con i giganti tecnologici in smart working, i campus futuristici progettati dalle archistar semideserti, l'autostrada che dalla metropoli californiana conduce in Silicon Valley (e viceversa) ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 dicembre 2020) A causa del coronavirus la Silicon Valley oggi ricorda un deserto. I lavoratori dei colossi della rete sono in smart working, le case a San Francisco si svuotano, gli affitti crollano. Ma non durerà, è troppo il potere concentrato nel distretto principe dell'innovazione. Lo sostiene Anna Wiener, l'autrice americana che con il libro «La valle oscura» ne ha svelato i retroscena più imbarazzanti. Rispetto allo scorso anno, i prezzi degli affitti a San Francisco sono scesi fino a un terzo: è stato il crollo più vertiginoso registrato negli Stati Uniti durante la pandemia. Il numero degli appartamenti senza inquilini è raddoppiato negli ultimi dodici mesi: esserci o non esserci non è più un dilemma, con i giganti tecnologici in smart working, i campus futuristici progettati dalle archistar semideserti, l'autostrada che dalla metropoli californiana conduce in Silicon Valley (e viceversa) ...

Avvenire_Nei : Migranti Chiusa la fase dei 'ghetti', così cambierà l'acoglienza - MarcoGiovagnol3 : @MirkoMartinez91 @vitalbaa @StefanoFeltri @myrtamerlino @szampa56 @Ariachetira Per piacere. Qui si cambia senza mot… - x4nd12y : @puffettaceleste @imantarescorpio Ho capito, ma è cosi il mondo ora, quindi qualche pensiero te lo fai, non e che f… - PSaltato : @trecchinese Vi siete lamentati, che conte, non cambia modulo, ieri sera avevamo un centrocampo sulle gambe, si è m… - awasheiji : @ivegotamigrxine ECCOLO, NON SO SE CAMBIA POI COSÌ TANTO EH SJSKS -

Ultime Notizie dalla rete : Così cambia Vaccino Covid, Arcuri: «Dai più anziani in giù, così distribuiremo le dosi» Corriere della Sera