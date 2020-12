Colpo Grosso, che fine hanno fatto le mitiche ragazze Cin Cin. Qualcuna ha fatto ‘scelte estreme’ (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sigla di Colpo Grosso la ricordano ancora tutti e la conoscono persino i più giovani. Stiamo parlando di un programma fuori dagli schemi che ha scandalizzato il pubblico e segnato la storia di un capitolo televisivo. Umberto Smaila era il mitico padrone di casa e le belle ragazze Cin cin il suo scintillante contorno. I fan più nostalgici spesso si saranno chiesti che fine abbiano fatto quest’ultime. Il re di Colpo Grosso, Umberto Smaila, è ancora lo showman di una volta. Tra una boccata di sigaro e l’altra, continua a suonare e cantare in giro per l’Italia. Pochi sanno intrattenere e far ballare il pubblico come lui. Ma, intanto, come sono diventate e dove sono finite le ragazze Cin cin? Dal lontano 1987 la loro vita è ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sigla dila ricordano ancora tutti e la conoscono persino i più giovani. Stiamo parlando di un programma fuori dagli schemi che ha scandalizzato il pubblico e segnato la storia di un capitolo televisivo. Umberto Smaila era il mitico padrone di casa e le belleCin cin il suo scintillante contorno. I fan più nostalgici spesso si saranno chiesti cheabbianoquest’ultime. Il re di, Umberto Smaila, è ancora lo showman di una volta. Tra una boccata di sigaro e l’altra, continua a suonare e cantare in giro per l’Italia. Pochi sanno intrattenere e far ballare il pubblico come lui. Ma, intanto, come sono diventate e dove sono finite leCin cin? Dal lontano 1987 la loro vita è ...

em_casimiro : @Casimiro Il colpo di Pesce Grosso, non c'era modo - PremierShowIT : Colpo grosso dell'Everton che sbanca il King Power Stadium con un gol per tempo. Il Leicester rimane tra le prime q… - Enricaforpeace : @IlReverendo71 @iltrumpo Però dai anche mettersi a intervistarla come se il suo parere fosse importante... È una ex… - gods10rules : Ci saranno due fazioni nell'esercito, una fazione pro-Biden e una fazione pro-Trump. Sento che a gennaio succeder… - zazu_93 : @blackdevils97 @Bagarotzo Comunque, dato la forma tutt'altro che smagliante di Gama alla GIUVE, Rosss ucci ucci non… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Grosso Piacenza, colpo grosso a Verona Tuttosport Città di S. Agata, addio a Ficarrotta. Due in entrata

È già finita l’esperienza a Sant’Agata Militello di Luca Ficarrotta , il colpo grosso del mercato del Città di S.Agata che la scorsa estate aveva ...

Calciomercato Juventus, retroscena bomba: saltato un colpo quasi chiuso!

Calciomercato Juventus - Tuttosport ha svelato un clamoroso retroscena: sfumato un colpo che Paratici aveva in pugno, ecco perché ...

È già finita l’esperienza a Sant’Agata Militello di Luca Ficarrotta , il colpo grosso del mercato del Città di S.Agata che la scorsa estate aveva ...Calciomercato Juventus - Tuttosport ha svelato un clamoroso retroscena: sfumato un colpo che Paratici aveva in pugno, ecco perché ...