Cadaveri fatti a pezzi nelle valigie: mancano all'appello 50 mila euro della coppia. Indagini sul figlio detenuto in Svizzera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si infittisce il giallo di Firenze dei corpi di marito e moglie fatti a pezzi e chiusi in quattro valigie. T aulant Pasho , attualmente latitante in Italia, il figlio di Shpetim e Teuta , i cui corpi ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si infittisce il giallo di Firenze dei corpi di marito e mogliee chiusi in quattro. T aulant Pasho , attualmente latitante in Italia, ildi Shpetim e Teuta , i cui corpi ...

Gigiluigi8 : Se uno crede.... non è uno scherzo....potrebbe essere un segnale un monito.... per tanti per troppi.... Dante il so… - martina_lo_re : #Firenze, cadaveri fatti a pezzi, si scava nella vita familiare - LA NAZIONE - kategullo75 : RT @MariaLu91149151: LA NAZIONE: Firenze, cadaveri fatti a pezzi, si scava nella vita familiare. - MariaLu91149151 : LA NAZIONE: Firenze, cadaveri fatti a pezzi, si scava nella vita familiare. - MariaTe31974283 : Ecco... concludiamo con i cadaveri fatti a pezzi... ?? #chilhavisto -