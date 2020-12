Zucchero a FQMagazine: “Grave come ci considera il Governo. Io aiuto chi lavora per me. È l’unico modo per sapere a chi vanno i soldi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Zucchero per il mercato natalizio lancia “D.O.C. Deluxe Edition” che contiene i brani del disco “D.O.C.”, uscito l’8 novembre 2019 più 6 nuove canzoni tra cui “September”, il singolo duetto con Sting. Gli altri 5 brani sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t make promises” riscritto per l’occasione con un testo in italiano, la cover di Jimmy Webb “Wichita lineman” e gli inediti “Succede”, “Facile” e “Don’t cry Angelina”. Zucchero era già pronto a partire, lo scorso settembre, dall’Arena di Verona con il tour mondiale di 150 date. Tutto naturalmente rinviato al 23 aprile, quando partiranno i 14 concerti previsti all’Arena di Verona. “Vedo poco interesse da parte delle istituzioni – ci racconta l’artista – non solo verso la musica ma anche verso il cinema e il teatro. Questo è quello che percepisco quando leggo notizie sui giornali. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)per il mercato natalizio lancia “D.O.C. Deluxe Edition” che contiene i brani del disco “D.O.C.”, uscito l’8 novembre 2019 più 6 nuove canzoni tra cui “September”, il singolo duetto con Sting. Gli altri 5 brani sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t make promises” riscritto per l’occasione con un testo in italiano, la cover di Jimmy Webb “Wichita lineman” e gli inediti “Succede”, “Facile” e “Don’t cry Angelina”.era già pronto a partire, lo scorso settembre, dall’Arena di Verona con il tour mondiale di 150 date. Tutto naturalmente rinviato al 23 aprile, quando partiranno i 14 concerti previsti all’Arena di Verona. “Vedo poco interesse da parte delle istituzioni – ci racconta l’artista – non solo verso la musica ma anche verso il cinema e il teatro. Questo è quello che percepisco quando leggo notizie sui giornali. Ad ...

FQMagazineit : Zucchero a FQMagazine: “Grave come ci considera il Governo. Io aiuto chi lavora per me. È l’unico modo per sapere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero FQMagazine Zucchero a FQMagazine: “Grave come ci considera il Governo. Io aiuto chi lavora per me Il Fatto Quotidiano