Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)DEL 14 DICEMBREORE 20.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA; APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24: PROSEGUONO LE CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE IN QUESTO MOMENTO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO ...