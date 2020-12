“Se ci arrendiamo | la Bielorussia diventerà un campo di concentramento Le donne che Lukashenko offende guidano le proteste”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Negli ultimi sei mesi avete mostrato al mondo cosa vuol dire davvero non arrendersi. Avete difeso i vostri diritti e non rinunciate a lottare – nonostante il dolore, la sofferenza e la paura. Come ha detto Nelson Mandela – il coraggio non è l’assenza di paura, ma il trionfo su di essa”. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha consegnato con queste parole il premio Sakharov per la Libertà di pensiero all’opposizione bielorussa, che da agosto scende in piazza contro il regime di Aleksandr. Un riconoscimento assegnato ogni anno a dissidenti e membri di minoranze perseguitati nel mondo. Da mesi, senza mollare, migliaia di persone protestano a Minsk e in molte altre città del Paese, contestando l’esito delle ultime elezioni e chiedendo le dimissioni del presidente, che da parte sua ha risposto con arresti e repressione. Il Consiglio di coordinamento ...