Nba, i contratti più ricchi della storia: al decimo in classifica 34 milioni di dollari all’anno (e non c’è LeBron James) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il decimo in classifica è Blake Griffin, che ai Los Angeles Clippers tre anni fa strappò un contratto da 173 milioni in cinque anni poco prima di essere ceduto ai Detroit Pistons. Nella graduatoria dei dieci cestisti più pagati della Nba manca LeBron James, capace di portare i suoi Los Angeles Lakers alla vittoria dell’anello nella passata stagione. Al secondo posto l’unico giocatore non americano, il greco Giannis Antetokounmpo. E al primo posto… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilinè Blake Griffin, che ai Los Angeles Clippers tre anni fa strappò un contratto da 173in cinque anni poco prima di essere ceduto ai Detroit Pistons. Nella graduatoria dei dieci cestisti più pagatiNba manca, capace di portare i suoi Los Angeles Lakers alla vittoria dell’anello nella passata stagione. Al secondo posto l’unico giocatore non americano, il greco Giannis Antetokounmpo. E al primo posto… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Nba, i contratti più ricchi della storia: al decimo in classifica 34 milioni di dollari all’anno (e non c’è LeBron… - clikservernet : Nba, i contratti più ricchi della storia: al decimo in classifica 34 milioni di dollari all’anno (e non c’è LeBron … - Noovyis : (Nba, i contratti più ricchi della storia: al decimo in classifica 34 milioni di dollari all’anno (e non c’è LeBron… - maicosuelo : @WhyAlwaysMajico Tutti i contratti NBA sono lordi e poi le tasse variano da stato a stato - sportli26181512 : NBA, Antetokounmpo tra i Paperoni NBA: i contratti più ricchi di sempre. Top 10: L'estensione contrattuale firmata… -