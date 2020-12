LIVE Juventus-Atalanta 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: finale infuocato a Torino! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Dentro Dybala, fuori Morata: terzo cambio per Pirlo. 83? GOMEZ DA FUORI CON IL SINISTRO! Attento il #1 polacco. 82? La Juventus prova a gestire palla in questo finale. 80? Ammonito McKennie per fallo su de Roon. 79? GOLLINI DICE NO A DANILO! Parato con i piedi il tiro del brasiliano: si ripete poi sull’acrobazia di McKennie. 77? Ultimi minuti a Torino: partita apertissima! 75? Fuori Chiesa, dentro Alex Sandro: cambio per Pirlo. 74? L’ingresso di Gomez e Miranchuk ha dato nuova linfa offensiva alla squadra nerazzurra: in difficoltà la Juventus. 73? CHE PARATA DI SZCZESNY! Vola il polacco sul colpo di testa di Romero: assedio della Dea! 71? Cambi per Gasperini: fuori Malinovski e Zapata, dentro Miranchuk e Zapata. 68? Si riscalda Dybala nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Dentro Dybala, fuori Morata: terzo cambio per Pirlo. 83? GOMEZ DA FUORI CON IL SINISTRO! Attento il #1 polacco. 82? Laprova a gestire palla in questo. 80? Ammonito McKennie per fallo su de Roon. 79? GOLLINI DICE NO A DANILO! Parato con i piedi il tiro del brasiliano: si ripete poi sull’acrobazia di McKennie. 77? Ultimi minuti a Torino: partita apertissima! 75? Fuori Chiesa, dentro Alex Sandro: cambio per Pirlo. 74? L’ingresso di Gomez e Miranchuk ha dato nuova linfa offensiva alla squadra nerazzurra: in difficoltà la. 73? CHE PARATA DI SZCZESNY! Vola il polacco sul colpo di testa di Romero: assedio della Dea! 71? Cambi per Gasperini: fuori Malinovski e Zapata, dentro Miranchuk e Zapata. 68? Si riscalda Dybala nella ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio! L'obiettivo lo conosciamo. Conquistiamo i 3? punti ???? #FinoAllaFine LIVE MATCH… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | È iniziata una grande notte di calcio europeo ? Buon #BarçaJuve, bianconeri! ?? Tutti insieme rag… - ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - Paolo68433170 : RT @juventusfc: KICK-OFF ?? #FINOALLAFINE! Forza bianconeri, portiamo a casa i tre punti! ???? LIVE ??? - calciomercatoit : ?? 77' - Buona occasione per la #Juventus. #Danilo sfonda a destra, ma super #Gollini para ??? #JuventusAtalanta 1-1 ???? #SerieATIM Live -