Finale Sanremo Giovani 2020: chi partecipa? Nomi dei finalisti, ecco chi sono (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto pronto per la Finale di Sanremo Giovani 2020. L’atto conclusivo andrà in scena giovedì 17 dicembre ed è stato preceduto da cinque puntate intitolate AmaSanremo. La conduzione è sempre affiatata a Amadeus con la partecipazione di Riccardo Rossi ed Ema Stokholma. In totale all’inizio erano 961 i candidati da cui ne sono stati selezionati 61, dei quali solo 20 sono arrivati alle semifinali. Ora in 10 si giocheranno la vittoria Finale, chi sono? Alcuni dei partecipanti sono già noti agli appassionati della grande musica: si tratta di Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli, SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto pronto per ladi. L’atto conclusivo andrà in scena giovedì 17 dicembre ed è stato preceduto da cinque puntate intitolate Ama. La conduzione è sempre affiatata a Amadeus con lazione di Riccardo Rossi ed Ema Stokholma. In totale all’inizio erano 961 i candidati da cui nestati selezionati 61, dei quali solo 20arrivati alle semifinali. Ora in 10 si giocheranno la vittoria, chi? Alcuni deintigià noti agli appassionati della grande musica: si tratta di Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli, SportFace.

