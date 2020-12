DIRETTA Genoa-Milan 2-2 | Serie A LIVE | Kalulu salva i rossoneri dalla sconfitta Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 Un grandecon la doppietta di Destro riesce a fermare unnon al massimo della condizione ma che comunque riesce ad evitare lagrazie a Donnarumma su Scamacca nel finale. 94? Finisce la partita2-2. 92? Scamacca chiama al miracolo Donnarumma. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Giallo per Radovanovic per fallo al limite dell’area. 86? Entra Radovanovic, esce Shomurodov nel. 84? Goooooooooooooooool,uuuuuuuuuuuuuuuuuu, sbuca con il piatto dentro l’area di rigore e sigla il pareggio,2-2. 82? Spinge ilcon il pieno dell’organico. 80? Hauge prova il tiro a giro, vicino ...