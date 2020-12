Covid, Odifreddi a Punto Esclamativo: “Le polemiche sugli assembramenti ? Se per il governo situazione è seria, allora non apra” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Se il governo pensa che la situazione sia tragica o perlomeno seria, allora non può aprire perché se uno apre è ovvio che la gente esce“. Così il matematico Piergiorgio Odifreddi, ospite di ‘Punto Esclamativo’, il programma condotto da Luca Sommi su sito e app di TvLoft ogni mercoledì alle 15, ha commentato gli assembramenti che si sono creati lo scorso weekend, quando, complice il bel tempo e l’avvicinarsi del Natale, ma soprattutto il passaggio in zona gialla di alcune regioni, le persone si sono riversate nelle vie dello shopping, incentivate anche dal cashback. “Alcuni governatori, ad esempio quello del Veneto, Luca Zaia, si sono scandalizzati – ha spiegato il conduttore – mentre altri hanno detto che sta nelle cose se si dà questa concessione. Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Se ilpensa che lasia tragica o perlomenonon può aprire perché se uno apre è ovvio che la gente esce“. Così il matematico Piergiorgio, ospite di ‘’, il programma condotto da Luca Sommi su sito e app di TvLoft ogni mercoledì alle 15, ha commentato gliche si sono creati lo scorso weekend, quando, complice il bel tempo e l’avvicinarsi del Natale, ma soprattutto il passaggio in zona gialla di alcune regioni, le persone si sono riversate nelle vie dello shopping, incentivate anche dal cashback. “Alcuni governatori, ad esempio quello del Veneto, Luca Zaia, si sono scandalizzati – ha spiegato il conduttore – mentre altri hanno detto che sta nelle cose se si dà questa concessione. Di ...

ilfattovideo : Covid, Odifreddi a Punto Esclamativo: “Le polemiche sugli assembramenti ? Se per il governo situazione è seria, all… - clikservernet : Covid, Odifreddi a Punto Esclamativo: “Le polemiche sugli assembramenti ? Se per il governo situazione è seria, all… - Noovyis : (Covid, Odifreddi a Punto Esclamativo: “Le polemiche sugli assembramenti ? Se per il governo situazione è seria, al… - Politicks13 : #La7tv #diMartedì #CTCF #VirologiSIvirologiNO Primavera 2020/Autunno 2020, Covid e politica a scapito del popolo?… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Odifreddi Covid, Odifreddi a Punto Esclamativo: “Le polemiche sugli assembramenti ? Se per il governo situazione… Il Fatto Quotidiano FLA – Festival di Libri e Altrecose, dal 17 al 20 dicembre...

Progetti speciali realizzati per le scuole, gli ospedali, le RSA, le case famiglia e altri luoghi, fragili a cui in questo momento è fondamentale restare ...

Odifreddi: “La scienza ci salverà tutti, ma che vergogna gli scienziati”

Piergiorgio Odifreddi, matematico e storico della scienza, conversando con l’AGI lancia dure accuse contro i colleghi per la gestione comunicativa della pandemia. La scienza anche questa volta probabi ...

Progetti speciali realizzati per le scuole, gli ospedali, le RSA, le case famiglia e altri luoghi, fragili a cui in questo momento è fondamentale restare ...Piergiorgio Odifreddi, matematico e storico della scienza, conversando con l’AGI lancia dure accuse contro i colleghi per la gestione comunicativa della pandemia. La scienza anche questa volta probabi ...