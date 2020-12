Covid | Boccia su La7 | “È necessario chiudere il più possibile dal 23 dicembre al 7 gennaio Vaccinazioni? Inizieranno a metà gennaio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Oggi siamo oltre il 36% dell’occupazione delle terapie intensive e oltre il 42% di ricoveri negli ospedali. Siamo oltre la soglia critica, che è rispettivamente 30% e 40%. Il nostro impegno è andare sotto quei parametri. Abbiamo scelto di non fare un secondo lockdown nazionale e l’Rt è passato da 1,72 a 0,8. E’ evidente che in questo mese dobbiamo ulteriormente abbassare l’Rt e mettere in sicurezza il piùtutte le reti sanitarie”. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali Francesco, che, a “Dimartedì” (La7), spiega quanto avverrà presumibilmente durante le festività natalizie: “Io penso che sia utile erestringere ancora di più durante le festività. Questa è la posizione che viene fuori dal Cts, che verrà fuori anche dalle Regioni e che ci chiedono i Comuni”. E puntualizza: “Domani mattina ...