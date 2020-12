Boruto | Naruto Next Generations torna presto

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo il successo della serie, non poteva cavalcare la stessa onda il suo continuo “discendente”. L’amato figlioe le sue avventure continuano ad emozionare il pubblico ( sia di piccola che media età), e dalle ultime puntante sembrano trapelate informazioni succose. Cosa ci aspetta in: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Panini Comics presenta le sue novità al Cartoomics di Rho. Kids With Guns Vol. 2, Tribe al Cartoomics 2019 “In questo angolo di mondo”, la recensione SPOILER Sam Raimi dirigerà Doctor Strange 2 Keanu Reeves diventa un fumetto: ...