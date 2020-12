Uomini e Donne, Gemma Galgani choc: la proposta indecente a Maurizio (Di martedì 15 dicembre 2020) La settimana a Uomini e Donne si apre in modo piccante. Gemma Galgani fa una proposta choc al cavaliere Maurizio che lascia di stucco lo studio. La settimana di “Uomini e Donne” si apre in modo piccante. Maria De Filippi ha lasciato spazio nella puntata in onda oggi, lunedì 14 dicembre, a Gemma Galgani e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) La settimana asi apre in modo piccante.fa unaal cavaliereche lascia di stucco lo studio. La settimana di “” si apre in modo piccante. Maria De Filippi ha lasciato spazio nella puntata in onda oggi, lunedì 14 dicembre, ae L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : 'il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne,pensare che le donne siano inferiori r… - LinoGuanciale : Da 70 anni al fianco dei rifugiati, da 70 anni sul campo. Oggi #UNHCR celebra 70 anni di attività. Grazie alle donn… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - AnnaP1953 : RT @flauraUSPP: Un sincero ringraziamento a @matteosalvinimi per aver dimostrato ancora una volta la sua attenzione e vicinanza alle donne… - Massimo20506853 : RT @luigidimaio: Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire donne e u… -