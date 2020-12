Udine, in 50 a ballare e bere: per la festa era stato contattato anche un dj, locale chiuso (Di martedì 15 dicembre 2020) . Intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di domenica a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia. All’interno di una pizzeria birreria appena inaugurata sono state trovate circa 50 – 60 persone che ballavano e bevevano. Alcuni non indossavano le mascherine né venivano rispettate le misure di sicurezza. Una pizzeria-birreria a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia, è stata chiusa dopo un controllo dei militari dell’Arma per mancato rispetto delle normative anti-Covid. Sono stati i carabinieri della stazione di San Giorgio, assieme ai colleghi della Compagnia di Latisana, a intervenire nella giornata di ieri, domenica 13 dicembre, presso il locale “Todo Loco”. Secondo quanto emerso, all’interno del locale – nel momento in cui è avvenuto il controllo da parte delle forze dell’ordine, verso le 17 di domenica pomeriggio – c’erano una ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) . Intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di domenica a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia. All’interno di una pizzeria birreria appena inaugurata sono state trovate circa 50 – 60 persone che ballavano e bevevano. Alcuni non indossavano le mascherine né venivano rispettate le misure di sicurezza. Una pizzeria-birreria a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia, è stata chiusa dopo un controllo dei militari dell’Arma per mancato rispetto delle normative anti-Covid. Sono stati i carabinieri della stazione di San Giorgio, assieme ai colleghi della Compagnia di Latisana, a intervenire nella giornata di ieri, domenica 13 dicembre, presso il“Todo Loco”. Secondo quanto emerso, all’interno del– nel momento in cui è avvenuto il controllo da parte delle forze dell’ordine, verso le 17 di domenica pomeriggio – c’erano una ...

