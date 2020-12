Sanremo 2021, Amadeus svela come sarà: 26 Big in gara, Giovani e ospiti (Di martedì 15 dicembre 2020) Il prossimo Festival di Sanremo 2021 slitta a marzo ma il conduttore Amadeus ha già le idee molto chiare su come sarà la prossima edizione della kermesse musicale. Lo ha annunciato oggi, nel corso della presentazione della serata dedicati ai Giovani e che si terrà il prossimo giovedì 17 dicembre nella prima serata di Rai1.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 dicembre 2020) Il prossimo Festival dislitta a marzo ma il conduttoreha già le idee molto chiare sula prossima edizione della kermesse musicale. Lo ha annunciato oggi, nel corso della presentazione della serata dedicati aie che si terrà il prossimo giovedì 17 dicembre nella prima serata di Rai1.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlContiAndrea : Ecco come sarà #Sanremo2021: tutto quello che c’è da sapere (i Big in gara non sono 20 ma 26). Giovedì si sapranno… - Tg1Raiofficial : 'Saranno 26 i big in gara a #Sanremo 2021'. L'annuncio di #Amadeus durante la conferenza stampa per la finale di Sa… - bettadedo : RT @Agenzia_Dire: Saranno 26 i big in gara a #Sanremo2021: due in più dell'anno scorso. Tanti i giovani. - DrApocalypse : #MicheleBravi: 'NON sarò a #Sanremo2021' - il suo nuovo disco uscirà il 29 gennaio - loscolaro : @Sanremo_2021 Bene. Achille Lauro a Sanremo. -