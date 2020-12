Renzi: 'Non penso a far cadere il governo, ma diamoci una smossa' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Non penso a far cadere il governo, ma ci sono 846 morti in 24 ore e davanti a questo non si può far finta di niente'. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi , al Tg5. 'Ecco perché - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Nona faril, ma ci sono 846 morti in 24 ore e davanti a questo non si può far finta di niente'. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo, al Tg5. 'Ecco perché - ...

ferrazza : Sul Fatto, in prima pagina, non si fa cenno alla cosiddetta norma Salva Mediaset. Chissà se ci fossero stati Berlus… - LegaSalvini : +++++ I MAGGIORDOMI DI CONTE DEL FATTO QUOTIDIANO SE LA FANNO SOTTO: UNICO OBIETTIVO NON IL BENE DEL PAESE MA CONSE… - ManlioDS : Il Governo è in bilico per via di #Renzi? Non credo, credo invece che Renzi sia in cerca di visibilità. Abbiamo par… - rosarioT1970 : RT @enzoben43: Gasparri mi fa ridere nell’additare la caduta di Renzi,forse non si è accorto che FI è precipitata dal 38 al 6%. - roirobonnsm : @Libero_official Con un ministro in piu il sig Renzi torna all’ovile : nessuno della maggioranza ,vuole la crisi di… -