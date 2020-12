Quibi | storia esemplare di un fallimento | chiude 6 mesi dopo il lancio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020), l’Ott di contenuti in formato breve (da cinque a dieci minuti) per smartphone fondata da Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, ha annunciato la chiusura appena seiildell’app. Nonostante abbia raccolto un totale di 1,75 miliardi di dollari cash da tutti gli studi di Hollywood, dal gigante cinese dell’e-commerce Alibaba e da altri investitori, fa notare Paolo Lugiato, manager del settore Tlc,venderà i suoi beniaver cercato invano un acquirente per l’azienda. Jeffrey Katzenberg “diventerà un caso di studio alla Harvard Business School: che cosa non fare quando si lancia un servizio di streaming”, dice Stephen Beck, fondatore e managing partner della società di consulenza manageriale cg42. “Il mondo è cambiato radicalmente da ...