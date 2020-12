Quali automobili non pagano il Bollo auto 2020 in Italia? (Di martedì 15 dicembre 2020) Quali veicoli beneficiano dell’esenzione sul Bollo auto? Solo alcune particolari categorie non sono soggette al pagamento della tassa. Le auto storiche, per esempio, e quelle ecologiche, anche se il regolamento varia da regione a regione. Bollo auto: i veicoli soggetti a esenzione Tutti i proprietari di veicoli ogni anno devono pagare il Bollo auto a prescindere dal fatto che questi ultimi si usino o meno. Alcuni mezzi sono soggetti ad esenzione rispetto alla tassa. Un caso su tutti: non devono pagare il Bollo i veicoli degli invalidi civili, l’esenzione scatta sia quando il mezzo è intestato al disabile sia quando è intestato a un familiare fiscalmente a suo carico se vengono rispettate alcune limitazioni riguardanti la ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 dicembre 2020)veicoli beneficiano dell’esenzione sul? Solo alcune particolari categorie non sono soggette al pagamento della tassa. Lestoriche, per esempio, e quelle ecologiche, anche se il regolamento varia da regione a regione.: i veicoli soggetti a esenzione Tutti i proprietari di veicoli ogni anno devono pagare ila prescindere dal fatto che questi ultimi si usino o meno. Alcuni mezzi sono soggetti ad esenzione rispetto alla tassa. Un caso su tutti: non devono pagare ili veicoli degli invalidi civili, l’esenzione scatta sia quando il mezzo è intestato al disabile sia quando è intestato a un familiare fiscalmente a suo carico se vengono rispettate alcune limitazioni riguardanti la ...

